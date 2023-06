Che l’Inter fosse interessata a Guglielmo Vicario è cosa nota da tempo. Anche l’incrocio a Empoli prima della partita di campionato aveva ulteriormente infiammato le voci che rimangono d’attualità. A maggior ragione dopo le parole del presidente del club toscano, Fabrizio Corsi, che intervistato da Lady Radio ha raccontato un retroscena da monitorare: “Ci sono delle squadre interessate che hanno fatto domanda, un paio dall’estero e con una c’è un discorso piuttosto avviato. Anche oggi mi ha chiamato una grande società italiana sapendo tutto, anche più di me. E mi ha detto che potrebbero cedere il loro portiere all’estero e sarebbero interessati a Vicario. Per me conta anche l’amicizia e da vari mesi questo club mi ha manifestato il suo interesse”. Il riferimento è alla possibile cessione di Onana con l’Inter pronta a reinvestire proprio su Vicario?