Grande fermento in casa Lazio. Oltre alle voci su Milinkovic-Savic che, ad un anno dalla scadenza del contratto, fa gola a tanti club tra cui Inter e Juventus, attenzione ai movimenti su un altro grande nome. Secondo quanto riferisce Tuttomercatoweb, sul bomber Ciro Immobile aleggia l’ipotesi che possa non essere più incedibile per il club biancoceleste. Niente trattative in corso per ora, ma secondo lo stesso portale l’Inter sarebbe attenta alle possibili evoluzioni con Inzaghi che lo riabbraccerebbe volentieri.

L’opinione di Passione Inter

Classe 1990, Immobile nell’ultima stagione ha firmato 14 gol in 38 partite. Con Inzaghi è letteralmente esploso nella Capitale, superando o comunque avvicinando ogni anno i 30 gol a stagione. Dovessero concretizzarsi gli addii di Dzeko e Correa soprattutto, un profilo così, nonostante non sia più giovanissimo, all’Inter manca e sarebbe un gran colpo, alle giuste condizioni. Al momento però non risulta nulla più di una semplice voce.