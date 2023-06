Cds – Inzaghi insiste per Milinkovic-Savic: il problema è Lotito

Simone Inzaghi ha un rapporto speciale con i suoi ex giocatori, come dimostrato anche dall’operazione Acerbi. Non stupisce, allora, come Milinkovic-Savic sia l’opzione preferita del tecnico per il centrocampo nerazzurro.

Come riporta il Corriere dello Sport, l’Inter, però, sta trattando Frattesi, più agevole da raggiungere per costo e formula. Per Milinkovic-Savic, infatti, c’è lo scoglio Lotito, con il quale è difficile trovare un accordo per una formula che possa accontentare entrambi i club. Il presidente della Lazio, come al suo solito, vuole trarre il massimo profitto da ogni operazione. Senza dimenticare l’ingaggio pesante del centrocampista biancoceleste.

L’opinione di Passione Inter

Perché Inzaghi preferisce Milinkovic-Savic? Possono esserci diversi motivi, ma è chiaro che l’averlo già allenato e sapere quanto il serbo possa essere decisivo in Serie A può facilitare di molto il compito del tecnico piacentino, chiamato il prossimo anno a puntare allo Scudetto dopo le difficoltà di questa stagione.