Il futuro di Raoul Bellanova potrebbe non essere più all’Inter. L’esterno classe 2000 non ha trovato molto spazio nella sua prima stagione a Milano, dopo essere arrivato in prestito dal Cagliari. Ora c’è da capire se i nerazzurri punteranno ancora su di lui.

Second Sportitalia, l’Inter dovrebbe riscattarlo, dal momento che le prospettive di crescita di Bellanova avrebbero convinto Inzaghi a concedergli maggiore spazio nella prossima stagione. Secondo La Gazzetta dello Sport, invece, i nerazzurri avrebbero messo in stand-by l’operazione, dal momento che i 7 milioni previsti per acquistarlo sono ritenuti decisamente troppi.

Secondo la Rosea, però, i nerazzurri e il Cagliari, infatti, potrebbero riparlarsi dopo il 1° luglio e cercare l’accordo per un nuovo prestito. All’Inter potrebbe andare bene questa opzione, ma c’è da capire la volontà dei sardi.

L’opinione di Passione Inter

Bellanova ha mostrato dei segnali di crescita dopo i primi mesi vissuti in apnea, con pochissime opportunità per mettersi in mostra. A livello di personalità il ragazzo è cresciuto molto, ma c’è ancora da lavorare tecnicamente. In questo senso, allora, va capito quanto Inzaghi siano intenzionate a investire su di lui per aiutarlo nella crescita o se puntare su un profilo diverso.