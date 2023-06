L’Inter fa la prima mossa di mercato. Francesco Acerbi verrà riscattato dalla Lazio, facendo la gioia del giocatore e di Simone Inzaghi, che la scorsa estate lo aveva voluto fortemente in nerazzurro.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, verrà esercitato, già nella giornata di oggi, il diritto di riscatto sul difensore 35enne, autore di una grande stagione. L’Inter verserà alla Lazio 4 milioni di euro. Una conferma che segue le parole del suo agente, Federico Pastorello, in visita alla sede dei nerazzurri.

L’opinione di Passione Inter

Sebbene fossero ancora in corso le trattative, non sembrano mai esserci stati troppi dubbi sul riscatto di Acerbi, tra gli attori protagonisti dell’ottimo finale di stagione nerazzurro e in generale tra i migliori per rendimento durante tutto l’anno. Trattenerlo a 35 anni non è una scelta banale, ma è anche la più giusta, vista la volontà del giocatore e dell’allenatore.