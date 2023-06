Federico Pastorello, procuratore e agente di De Vrij e Acerbi, ha parlato ai microfoni di TuttoMercatoWeb dopo un incontro tenutosi nella sede dell’Inter. Queste le sue parole sulla permanenza in nerazzurro dei suoi assistiti e su altre eventuali operazioni di mercato:

RINNOVO DE VRIJ – “Dovevamo discutere le ultime cose ma la volontà del ragazzo è quella di restare e la volontà dell’Inter è quella di tenerlo. Mancano gli ultimissimi dettagli per il rinnovo biennale”.

RISCATTO ACERBI – “C’è un diritto di riscatto che deve essere esercitato nel momento in cui ci sarà la volontà di farlo, ma credo di sì. Ci dovremo risedere con l’Inter per parlare del contratto, ma per il momento credo che il riscatto sia scontato considerando la stagione. C’è solo da schiacciare un pulsante, considerando che il diritto era già stabilito. Se una società investe su un 35enne lo fa a ragion veduta, è stato uno dei migliori difensori d’Europa come dimostra la finale”.

PEREYRA – “Ne abbiamo parlato, per me è un giocatore che merita di giocare in qualsiasi top club europeo. Ha una qualità infinita ed è un leader, la mia volontà è quella di portargli qualcosa che si meriterebbe. È in un ottimo club come l’Udinese, che considera una famiglia. I dialoghi con loro sono aperti, a breve prenderemo una decisione”.

BALDANZI – “Non ne abbiamo parlato. Per una questione di modulo non mi sembra neanche una cosa di cui parlare ma credo che sarà un protagonista del mercato, per me è il miglior giovane italiano e ha già fatto vedere che la Serie A è la sua categoria. Mi aspetto che arrivino presto delle offerte, poi ne parleremo con l’Empoli con cui il dialogo è cordiale”.