Davide Frattesi ha detto sì al trasferimento all’Inter. Eppure, manca ancora qualcosa. Non l’accordo con il Sassuolo, che sembra essere trovato sulla base di un prestito oneroso con obbligo di riscatto da 35 milioni di euro, più Mulattieri (valutato 5 milioni).

Come riporta La Gazzetta dello Sport, a mancare bell’Inter è il via libera del presidente Steven Zhang, disposto ad avvallare l’operazione solo se prima ci sarà una cessione in grado di alleggerire la rosa. Questo è quanto prevede l’autofinanziamento, come il presidente stesso ha ribadito nella riunione avuta con Inzaghi e i dirigenti.

Chi potrebbero essere gli indiziati all’addio? Su Onana il Chelsea non ha dato seguito al corteggiamento degli scorsi mesi, mentre per Dumfries l’interesse è totalmente evaporato. Per Correa, invece, non sembrano esserci squadre interessate. Rimane Brozovic, che l’Inter non ha messo in vendita, ma per il quale è disposta ad ascoltare offerte.

La situazione deve sbloccarsi in tempi brevi, perché l’Inter è in grande vantaggio, ma la concorrenza non manca, con Juventus, Roma e anche il Milan, inserito nelle ultime ore. Temporeggiare troppo potrebbe portare al ripetersi di quanto accaduto con Bremer la scorsa estate.

L’opinione di Passione Inter

Stando a quanto affermato dalla Rosea, la trattativa con Frattesi è in stato molto avanzato, ma il rischio di stallo è concreto se non si trova al più presto una soluzione per la cessione di qualche elemento della rosa. Frattesi è il profilo preferito della dirigenza e anche a livello economico era il più abbordabile, come dimostra l’accordo raccontato dalla Gazzetta, con l’inserimento di Mulattieri.