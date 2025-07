Infortunio Frattesi: quando torna in campo con l’Inter

Dopo che l’operazione per curare l’ernia bilaterale era sta anticipata negli scorsi giorni, è arrivato il comunicato di aggiornamento dell’Inter sulle condizioni di Davide Frattesi. L’intervento sarebbe riuscito senza problemi e ora per il centrocampista prosegue il percorso di riabilitazione.

Non dovrebbero esserci problemi in vista dell’esordio dell’Inter in Serie A. La gara contro il Torino si giocherà lunedì 25 agosto, mentre per Frattesi si prospetta ancora qualche settimana di assenza prima di poter tornare ad allenarsi.

Quando sarà pienamente recuperato, il centrocampista si unirà al resto della squadra in ritiro per preparare la nuova stagione. Sarà anche la prima occasione per Chivu per capire realmente come utilizzarlo, visto che durante il Mondiale per Club non ha mai potuto scendere in campo per via dei problemi fisici.