Addio Inter: c’è l’accordo per il trasferimento in Turchia

Come emerso negli ultimi giorni, il colpo Bonny non avrebbe chiuso del tutto il mercato in attacco dell’Inter. Infatti, in caso di cessione di Taremi, i nerazzurri sembrano intenzionati ad aggiungere in rosa un giocatore con caratteristiche tecniche diverse, in grado di agire più come trequartista.

Uno dei nomi emersi era quello di Marco Asensio, di proprietà del Paris Saint-Germain. L’ipotesi, però, sembra essere sfumata. Infatti, come riportato daL giornalista turco Yağız Sabuncuoğlu, il club francese avrebbe trovato un accordo con il Fenerbahce.

Da capire se questa notizia verrà confermata, ma nel caso costringerebbe l’Inter a cercare altri profili. In ogni caso, i nerazzurri devono riuscire a cedere Taremi, prima di poter pensare all’acquisto di un nuovo giocatore.