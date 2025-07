Dietrofront sulla cessione Inter: la trattativa non è finita

Dopo una prima fase di mercato che ha portato a 3 nuovi acquisti, in casa Inter ora si sta parlando molto di cessioni. Nelle ultime ore si è discusso molto dell’addio di Calhanoglu che sembra essere stato accantonato, ma c’è un’altra trattativa che, invece, è sembrata entrare più nel vivo.

Si tratta dell’interesse del Sassuolo per Tajon Buchanan. Il trasferimento del canadese sembrava essere già ultimato, ma le ultime notizie stanno facendo dietrofront in merito. In particolare, Gianluca Di Marzio ha sottolineato come non si sia ancora arrivati alla chiusura della trattativa, pur confermando l’interesse degli emiliani.

Secondo Fabrizio Romano, le parti continueranno a incontrarsi nella giornata di oggi per capire la fattibilità dell’operazione. La richiesta dell’Inter sarebbe di 8 milioni di euro, più una percentuale sulla rivendita e una possibile clausola di recompra.