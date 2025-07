Intervento Frattesi, UFFICIALE: il comunicato dell’Inter

Come era stato annunciato nelle scorse settimane, Davide Frattesi si è sottoposto quest’oggi ad intervento chirurgico per mettere fine alle sofferenze che lo hanno tormentato nella seconda parte della passata stagione.

Un’operazione volta a risolvere un’ernia inguinale che non gli ha lasciato tregua nonostante le numerose terapie conservative. Il centrocampista dovrebbe recuperare nel giro di 20-30 giorni, perdendosi dunque solamente i primissimi giorni del nuovo precampionato dell’Inter.

Questo il comunicato del club nerazzurro: “Davide Frattesi si è sottoposto questa mattina a intervento chirurgico di Sports Hernia bilaterale, presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. L’intervento è perfettamente riuscito e seguirà un programma di riabilitazione”.

Come filtrato nei giorni scorsi, Frattesi rimarrà all’Inter anche per la prossima stagione. Il centrocampista ha subito stretto un ottimo feeling con Chivu, nonostante non abbia avuto la possibilità di giocare durante il Mondiale per via dell’infortunio. Il club ha inoltre in programma di discutere con il ragazzo al più presto anche il prolungamento del contratto.