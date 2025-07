Tifosi Inter furiosi sui nuovi abbonamenti: “Cifre illogiche”

L’Inter ha lanciato la nuova campagna abbonamenti per la stagione 2025/2026, che porta modifiche significative rispetto al passato. Novità non del tutto digerite dalla tifoseria nerazzurra, che ha espresso il suo disappunto sui social.

Il club nerazzurro ha previsto 3 fasce diverse (base, premium e full), ognuna con dei benefit specifici, in grado di garantire una buona flessibilità e che punterebbero a premiare i tifosi più presenti allo stadio, come dimostra anche la necessità di essere iscritti al programma di fedeltà “Interista”, per sfruttare al massimo i vantaggi del proprio abbonamento.

Scelte non particolarmente gradite dai tifosi. In particolare, al centro delle polemiche, però, è finito soprattutto l’aumento generale dei prezzi, come sottolineato da diversi utenti sui social. Ecco alcuni commenti di forte disappunto su X:

Sono imbarazzato per i prezzi della nuova campagna abbonamenti #Inter



Cifre illogiche visto il livello dei giocatori che arrivano



La cosa peggiore però è la "tassa" sulla cessione della gara singola



Siamo ad un livello di accatonaggio mai visti

🔵⚫️#SerieA #AbbonamentiInter July 10, 2025

Che legnate il costo degli abbonamenti al Meazza. Negli ultimi anni qualcosa di esorbitante. — Roberto Riccio 🖤💙🇮🇹⭐⭐ (@robyriccio77) July 10, 2025

Ehi @Inter ma che avete combinato con questi #abbonamenti ? Il pubblico lo conquisti trattandolo bene, e non trattandolo male. — Lorenzo Tanara (@TheOlympicWhite) July 10, 2025

Sugli abbonamenti dico due cose:



– negli ultimi 4 anni, innegabilmente, l'Inter ha giocato un bel calcio, ci sono state partite epocali e ci siamo divertiti per davvero. Sarà ancora così?



– l'aumento dei prezzi avrebbe senso con uno stadio nuovo, non fatiscente. Così è troppo. — Marco La Scala ⚰️ (@cippiriddu) July 10, 2025