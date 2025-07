Le date UFFICIALI della stagione dell’Inter: manca una cosa

Il calciomercato sta canalizzando i pensieri del mondo Inter in questi giorni, in attesa del ritorno in campo per la squadra di Chivu. I tifosi nerazzurri dovranno attendere ancora un po’, ma la nuova stagione nerazzurra sta prendendo sempre più forma.

Ieri, il tecnico ha incontrato nuovamente la dirigenza e, come riportato dal Corriere dello Sport, è stata l’occasione utile per definire gli ultimi aspetti per la preparazione del ritiro. Ci sarebbe la data ufficiale: il 26 luglio. In quel giorno torneranno tutti i giocatori impegnati al Mondiale per Club, mentre gli altri si presenteranno un po’ prima (intorno al 22 luglio).

Quello che manca da definire, invece, in vista dell’esordio in Serie A del 25 agosto, è il programma delle amichevoli. Secondo il quotidiano romano, dovrebbero essere 4, con l’ultima prevista a Monza. Un annuncio ufficiale dovrebbe arrivare la prossima settimana.