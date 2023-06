L’Inter non rinnoverà il contratto di Roberto Gagliardini che lascerà il club a parametro zero, ma forse non la città. Secondo quanto riferisce il quotidiano La Repubblica infatti il Milan sarebbe interessato ad ingaggiare da svincolato il centrocampista interista. In particolare Stefano Pioli, che lo ha incrociato in nerazzurro, lo reputa un profilo utile per allungare il reparto.