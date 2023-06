La difesa sarà uno dei reparti sui quali l’Inter vorrà lavorare maggiormente nel corso dell’estate. Già da ora, infatti, i nerazzurri sono alla ricerca di profili interessanti per rafforzare il reparto arretrato. Uno di questi potrebbe essere Yann Bisseck.

Lo riferisce Sky Sport, che sottolinea come nella giornata di oggi sia previsto un incontro con gli agenti del difensore tedesco, cresciuto nelle giovanili del Colonia e riscattato dall’Aarhus dopo una stagione in prestito in Danimarca.

L’opinione di Passione Inter

Noi di Passione Inter vi abbiamo raccontato che tipo di giocatore sia Aarhus e del perché l’Inter sia interessata al suo profilo. Classe 2000, il tedesco viene da una buona stagione e un suo acquisto potrebbe avvenire a un costo abbastanza contenuto. Al tempo stesso, però, si tratta di una scommessa totale e non è da escludere un primo periodo di adattamento al calcio italiano.