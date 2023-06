L’Inter è prima nei diritti TV: ecco quanto guadagna

Il campionato di Serie A 2022/2023 è ormai in archivio ed è il momento di fare gli ultimi bilanci prima di ripartire per la nuova stagione. Un’annata molto positiva per l’Inter dal punto di vista degli introiti, confermata anche dalla cifra riguardante i diritti TV.

I nerazzurri, infatti, sono primi in classifica, davanti a Napoli e Milan, con una cifra complessiva di 87,1 milioni di euro. Queste 3 sono le uniche squadre ad aver superato il tetto degli ottanta milioni di euro.

Come si calcolano queste cifre? Il 50% del ricavato dagli accordi televisivi viene suddiviso in parti uguali per ciascuna squadra: ognuna delle 20 squadre di Serie A ha ottenuto quindi una base di 25,5 milioni di euro circa. Il restante 50% viene suddiviso sulla base di vari fattori, sui quali facciamo delle specifiche per analizzare il caso Inter:

Audience media – 8% (81,4 milioni totali): l’Inter è terza e ha incassato 9 milioni di euro



l’Inter è terza e ha incassato 9 milioni di euro Biglietti e abbonamenti certificati SIAE – 12% (122,2 milioni totali): l’Inter ha guadagnato 19 milioni di euro



l’Inter ha guadagnato 19 milioni di euro Risultati storici – 5% (50,9 milioni totali): l’Inter ha guadagnato 4,5 milioni di euro

Ultimi cinque campionati – 10% (101,8 milioni totali) : il 3° posto ha comunque permesso un miglioramento e l’Inter ha guadagnato 13,3 milioni di euro



: il 3° posto ha comunque permesso un miglioramento e l’Inter ha guadagnato 13,3 milioni di euro Classifica finale ultimo campionato – 15% (152,7 milioni totali): l’Inter ha guadagnato 15,8 milioni di euro

Questa la classifica completa: