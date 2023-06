FOTO – Zhang ruba la scena alla sfilata Louis Vuitton: che STILE!

Serata di gala per il presidente Steven Zhang, che ha presenziato alla sfilata di Louis Vuitton, svoltasi ieri sera a Parigi. Il numero uno dell’Inter era insieme a diverse star mondiali, tra le quali: Pharrell Williams, Zendaya, Beyoncé, Jay Z, Jared Leto, Kim Kardashian, Lebron James, Naomi Campbell e Lenny Kravitz.

Come si può notare nella foto qui sotto, Zhang non ha certo sfigurato, sfoggiando il suo solito stile molto peculiare, capace di non passare inosservato anche in mezzo a tante stelle del mondo dello sport e dello spettacolo.