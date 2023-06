L’attacco dell’Inter per la prossima stagione è avvolto nel mistero. Al momento attuale, l’unica certezza è Lautaro Martinez, mentre, invece, è totalmente da definire quali saranno i suoi compagni di reparto.

Come ricorda il Corriere dello Sport, Lukaku spinge per tornare a Milano e la volontà del giocatore accresce l’ottimismo sulla buona riuscita dell’operazione con il Chelsea. Dzeko, invece, è ai saluti, mentre Correa è stato messo alla porta e va trovata una sistemazione.

L’Inter, allora, è a caccia di alternative. Il preferito sarebbe Folarin Balogun, ma impostare una trattativa con l’Arsenal è tutt’altro che semplice, dato che i Gunners chiedono intorno ai 40 milioni di euro per il suo cartellino. Nelle ultime ore, invece, sono stati proposti a zero Wilfried Zaha e Moussa Dembélé, svincolatisi rispettivamente da Crystal Palace e Lione.

L’opinione di Passione Inter

Se dovesse andare in porto il ritorno di Lukaku, l’Inter avrebbe già sistemato la coppia d’attacco titolare per la prossima stagione. In ogni caso, il reparto andrebbe rimpolpato con almeno un altro paio di nomi. Le disponibilità economiche del club sono limitate e, pertanto, è probabile che si andrà a caccia di occasioni, che potrebbero anche spuntare nelle fasi più avanzate del calciomercato.