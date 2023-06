Kalidou Koulibaly non sarà un giocatore dell’Inter nella prossima stagione. Il difensore senegalese, infatti, è in procinto di firmare un contratto faraonico con l’Al-Hilal, squadra del campionato saudita. Lo riporta l’esperto di mercato Fabrizio Romano.

I nerazzurri hanno provato ad avviare una trattativa con il Chelsea negli scorsi giorni, ma i Blues non hanno mai aperto alla possibilità di un prestito e lo stesso giocatore ha aperto le porte a un trasferimento in Arabia Saudita. Koulibaly dovrebbe percepire circa 30 milioni di euro all’anno, una cifra fuori portata per l’Inter e per molti club europei.