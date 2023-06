Incognita attacco. Al momento, il reparto offensivo per il 2023/2024 è avvolto da un gigantesco punto interrogativo. Lautaro Martinez a parte, punto di riferimento e unico certo – anche se al 100% in questo mercato non lo è nessuno – di rimanere, le altre tre caselle sono ancora vuote e non è dato sapere chi andrà ad occuparle. L’Inter vorrebbe riconfermare Lukaku, e Lukaku vorrebbe riconfermarsi all’Inter. Ma le richieste del Chelsea e le offerte arabe a Big Rom stanno complicando la trattativa per portarlo di nuovo a vestire nerazzurro. Poi ci sono gli altri due attaccanti della scorsa stagione, che sembrano sempre più lontani da Milano: Edin Dzeko e Joaquin Correa.

DZEKO

Secondo quanto scrive La Gazzetta dello Sport, il bosniaco ha trovato un accordo con il Fenerbahçe. La proposta di rinnovo arrivata da Viale della Liberazione, in ribasso rispetto ai 5 milioni annui percepiti attualmente, non ha convinto il Cigno. Ieri sono proseguiti ulteriormente i discorsi tra il suo agente, Alessandro Lucci, e il presidente del club turco, Ali Koç, per trovare l’intesa definitiva sul biennale che legherà l’ex Roma e il Fener. Tra l’altro, quasi una scherzo del destino, l’incontro è avvenuto proprio a Istanbul, a questo punto la città in cui Dzeko ha giocato la sua ultima partita con l’Inter. La sua avventura a Milano, quindi, si conclude con 4 trofei (2 Coppe Italia e 2 Supercoppe), 31 gol segnati e un apprezzamento non indifferente da parte del popolo nerazzurro.

CORREA

Diversa la situazione del Tucu. Il pupillo di Inzaghi, dopo due anni deludenti, è stato messo alla porta: sia la dirigenza che lo stesso tecnico, nonostante rimanga intatta la fiducia di Simone nei confronti dell’attaccante, hanno deciso di salutare l’argentino. Ma cederlo a delle condizioni favorevoli non è per nulla semplice. Innanzitutto per la destinazione: pure per lui ci sarebbe interesse dalla Turchia, ma Correa gradirebbe andarsene il Liga o in Premier League. Anche la formula per liberarsene non sarà facile da trovare: difficile che una squadra decida di investire con un acquisto a titolo definitivo, visto il suo rendimento – e i frequenti infortuni – in questo biennio.

Arrivati insieme nell’estate del 2021, adesso sembra che entrambi siano destinati a salutare Milano. Con due ricordi diametralmente opposti lasciati ai tifosi nerazzurri: apprezzamento e affetto per Dzeko, tutt’altro per il Tucu.