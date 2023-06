La pista che porta a Benjamin Pavard non sembra essere ancora tramontata in casa Inter. Il difensore del Bayern Monaco ha il contratto in scadenza nel 2024 e ha palesato qualche malumore di natura soprattutto tattica nei confronti della sua situazione in Germania, motivo per cui questa estate potrebbe salutare. Per i nerazzurri potrebbe essere un colpo perfetto, anche se, scrive il Corriere dello Sport, nonostante la scadenza tra un anno il Bayern non ha alcuna intenzione di svenderlo.

Al nome del francese ci sono però altre due alternative di lusso: una è Giorgio Scalvini, centrale classe 2003 dell’Atalanta, e l’altra Trevoh Chalobah, che potrebbe rientrare nel lungo elenco di nomi di cui si parla nell’asse di mercato con il Chelsea. Nemmeno in questi casi si tratterebbe però di colpi low cost: l’atalantino viene valutato ben oltre i 30 milioni di euro, mentre per l’inglese l’Inter gradirebbe un prestito, ma il Chelsea ha bisogno di alleggerire i costi e punta quindi a monetizzare.

L’opinione di Passione Inter

Ammesso e non concesso che si riesca a confermare Lukaku, quello del braccetto di destra è l’unico ruolo veramente scoperto nell’11 titolare dell’Inter. Vero che quest’anno Darmian ha coperto egregiamente la falla, ma il titolare originario sarebbe stato Skriniar. Lì, quindi, il club dovrà investire senza sbagliare: Pavard sarebbe probabilmente il profilo perfetto.