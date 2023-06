Lukaku scende in campo: colloquio in prima persona con il Chelsea

Negli intrecci di calciomercato che in queste ore stanno attirando l’attenzione di tutta Europa si sta formando un asse molto stabile tra Chelsea ed Arabia Saudita. Non vi sarà infatti sfuggita la margherita di nomi Blues che, pian piano, i principali club della Saudi Pro League stanno sfogliando a suon di milioni di euro. Alcuni colpi sono già stati formalizzati, altri sono in procinto di esserlo: tra questi, però, non ci sarà Romelu Lukaku.

Come vi raccontavamo in queste ore, il patto tra Chelsea ed Arabia Saudita prevedeva di investire più di 100 milioni di euro prelevando cinque giocatori dei londinesi a titolo definitivo: Edouard Mendy, Kalidou Koulibaly, N’Golo Kanté, Pierre-Emerick Aubameyang e, appunto, Lukaku. Ma Big Rom ha detto no: la sua ferrea volontà è di rimanere all’Inter e, scrive il Corriere della Sera, il belga è pronto a comunicarlo personalmente al club nelle prossime settimane in un colloquio privato.

L’obiettivo, sfruttando gli ottimi rapporti che il proprietario Blues Todd Boehly ha con lui e l’agenzia Roc Nations che lo segue, sarebbe quello di vedersi confermare un altro anno di prestito in tempo per essere in ritiro con l’Inter dal primo giorno, il 13 luglio. Senza dimenticare che anche i nerazzurri avrebbero qualcosa da dire: le cifre spese l’anno scorso tra prestito oneroso e ingaggio del belga vorrebbero essere ridotte.

L’opinione di Passione Inter

Tutto ciò che Lukaku sta facendo per provare a rimanere a Milano è sicuramente ammirevole. È evidente che l’operazione, pur se in prestito, sia comunque molto costosa per l’Inter. A fronte però di un reparto d’attacco che sta per salutare Dzeko e che potrebbe perdere anche Correa, la conferma della LuLa potrebbe essere un’ottima base di partenza per la prossima stagione.