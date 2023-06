Anche Chelsea, Manchester United e Liverpool si sarebbero aggiunte al Newcastle nella corsa tutta inglese per arrivare a Nicolò Barella. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport aggiunge quella che viene definita alta nobiltà inglese alla fila per il centrocampista dell’Inter, corteggiato dalle big europee dopo l’ennesima stagione da top player assoluto.

Il quotidiano, però, ribadisce anche la posizione dell’Inter: per meno di 80 milioni di euro non si tratta nemmeno. Barella è uno dei punti fermi del club, è interista e legatissimo alla maglia e alla città. Certo, deve ancora passare dalla prova “raddoppio dell’ingaggio” che, in passato, è stata fatale per alcuni giocatori all’interno del “test dell’interismo”. Ma, al momento, non ci sono segnali che per l’ex Cagliari possa succedere lo stesso.

Ad ogni modo, La Gazzetta scrive che l’agente del calciatore è già volato più volte nel Regno Unito, mentre le tre big inglesi tramano dietro le quinte sulla strategia da adottare per tentare l’assalto. Il Chelsea è interlocutore privilegiato nell’asse di mercato già solido con i nerazzurri, ma parallelamente sta portando avanti una trattativa per Moises Caicedo del Brighton. Per il Liverpool Barella è un vecchio pallino, ma l’investimento per Alexis Mac-Allister è già stato importante. Lo United, invece, guarda tanto a Barella quanto a Mason Mount dei Blues.

L’opinione di Passione Inter

Nulla di nuovo sotto il sole. L’interesse delle big europee per Barella non deve sorprendere, così come la possibilità di tentarlo con ingaggi da capogiro e, parallelamente, la volontà dell’Inter di trattenerlo a Milano. Ovviamente, a parole tutto è più facile: vedremo cosa accadrà nel caso in cui arrivasse veramente una proposta concreta sul tavolo di Viale della Liberazione e del numero 23.