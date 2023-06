Si prospetta una nuova avventura in prestito che dovrebbe garantire maggiore spazio a Mattia Zanotti, esterno classe 2003 quest’anno aggregato alla prima squadra di Simone Inzaghi. Secondo quanto riferisce Sportitalia il prodotto del vivaio nerazzurro è pronto a lasciare l’Inter in prestito per trasferirsi al San Gallo in Svizzera. A breve verranno definiti i dettagli del trasferimento temporaneo.

In stagione, Zanotti ha giocato due spezzoni con Inzaghi per un totale di 26 minuti tra Inter-Lecce e Verona-Inter.