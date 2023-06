Era previsto per il pomeriggio di oggi il vertice decisivo per il futuro di Edin Dzeko e, a quanto pare, dopo giorni di trattative siamo ormai alla fumata bianca per il trasferimento in Turchia. In scadenza di contratto con l’Inter, l’attaccante bosniaco ha ricevuto un’offerta dal Fenerbahce che il giornalista Mediaset Marco Barzaghi definisce “irrinunciabile”: biennale da 15 milioni di euro totali. Su Twitter, Barzaghi con le emoji della firma conferma che l’operazione è dunque in chiusura.

L’opinione di Passione Inter

Dzeko lascia un grande segno nei due anni dell’Inter, dove ha retto il peso dell’attacco a lungo nonostante la non più giovanissima età. Oggi per la dirigenza nerazzurra è giusto rivedere il ruolo del Cigno di Sarajevo, non più un titolare ma un’alternativa a cui dunque andrebbe rivisto al ribasso l’ingaggio. Di fronte a un’offerta simile, è comprensibile che Dzeko possa scegliere un’altra sfida da titolare.