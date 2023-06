Dopo il primo faccia a faccia di martedì scorso, questa settimana dovrebbe andare in scena un nuovo incontro tra mister Simone Inzaghi e la dirigenza dell’Inter. Lo riferisce Calciomercato.com secondo cui i temi sul tavolo saranno principalmente due: la sessione estiva di calciomercato e il rinnovo di Simone Inzaghi. Con una serie di svolte importanti.

Secondo lo stesso portale per sbloccare il mercato in entrata appare sempre più necessario un sacrificio da parte del club interista nonostante il tecnico avesse chiesto di non toccare i pezzi importanti della rosa. Parallelamente, i discorsi sul nuovo contratto dell’allenatore potrebbero slittare a novembre o dicembre per volontà dello stesso presidente Zhang, che non considera prioritario in questo momento il prolungamento dell’accordo con Inzaghi in scadenza nel 2024.