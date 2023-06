In Inghilterra sta esplodendo il caso relativo ai rapporti tra il Chelsea e l’Arabia Saudita che, a margine, coinvolge anche l’Inter tramite l’affare Lukaku. Nel mirino della critica c’è il rapporto sempre più stretto tra il club di Londra e l’Arabia, considerando che il fondo sovrano d’investimento PIF (che controlla le maggiori squadre saudite) è di fatto un grande investitore di un fondo tra i proprietari del Chelsea.

Grazie a questo rapporto così stretto, il quotidiano inglese The Telegraph racconta che i rappresentanti della Saudi Pro League sono a Londra in questi giorni per chiudere un accordo che prevede il trasferimento in Arabia Saudita di cinque calciatori in uscita dal Chelsea e diventati un peso per il club anche in ottica Fair Play Finanziario, a fronte di una cifra superiore ai 100 milioni di sterline (circa 117 milioni di euro).

I giocatori coinvolti sarebbero: Hakim Ziyech, Kalidou Koulibaly, Edouard Mendy, Pierre-Emerick Aubameyang e Romelu Lukaku. A bloccare le operazioni però secondo lo stesso Telegraph sarebbe stato lo stesso Lukaku, che ribadisce di voler rimanere in Europa e in particolar modo all’Inter che dopo il primo vertice col Chelsea ha ricevuto una risposta molto fredda in merito alla possibilità di rinnovare il prestito. Vedremo se questo asse Londra-Arabia Saudita sarà più forte del pressing di Big Rom.

L’opinione di Passione Inter

Anche senza Lukaku, il Chelsea con questi contatti in Arabia Saudita può piazzare diversi elementi pesanti, considerando anche l’addio a zero di Kanté, e liberare spazio importante a bilancio. Per l’Inter potrebbe farsi ancor più dura la trattativa con i Blues, nonostante la volontà del calciatore.