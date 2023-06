Tra i vari interessati al futuro di Romelu Lukaku, quello ad avere meno dubbi è proprio l’attaccante belga, che ha già da tempo scelto il suo destino: nel suo destino c’è solo l’Inter.

Per questo motivo, come riporta Fabrizio Romano, Big Rom avrebbe rifiutato un’offerta di contratto dall’Arabia Saudita, desideroso di rimanere nel calcio europeo, ma soprattutto di rimanere all’Inter un’altra stagione.

Lo racconta il giornale belga Het Laatste Neuws, secondo il quale Lukaku sarebbe pronto a forzare la mano con il Chelsea, affinché acconsenta a concedere un nuovo prestito all’Inter. Non c’è una deadline precisa per l’accordo tra i due club, ma Big Rom ha fretta di risolvere la situazione legata al suo futuro.

L’opinione di Passione Inter

Inter e Chelsea non hanno ancora trovato un accordo, ma è chiaro come la volontà di Lukaku possa giocare un ruolo centrale in questa vicenda. Con l’addio di Dzeko, peraltro, Big Rom sarebbe titolare indiscusso dell’attacco, tornando a ricoprire quel ruolo da assoluto protagonista, vissuto solo a fasi alterne nell’ultima stagione.