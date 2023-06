Balogun manda segnali all’Inter: “Non voglio un altro prestito”

Folarin Balogun è uno degli obiettivi per l’attacco dell’Inter, chiamata a rivoluzionare il reparto offensivo, viste le quasi certe partenze di Dzeko e Correa. L’attaccante statunitense, rientrato all’Arsenal dopo una stagione in prestito al Reims, ha parlato del suo futuro. Queste le sue parole raccolte da La Gazzetta dello Sport:

“Non conosco nei dettagli le trattative in corso sul mio futuro, non ho certezze su cosa succederà. Però posso dire una cosa, sicuramente non accetterò di andare ancora in prestito per un’altra stagione”.

Chiaro, dunque, il desiderio di far parte di un progetto stabile e che abbia veramente intenzione di investire su di lui. L’Inter sarà disposta farlo?

Balogun si è espresso così dopo la finale di Nations League nordamericana, vinta dagli USA contro il Canada e nella quale è anche andato a segno.