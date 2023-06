La situazione della fascia sinistra dell’Inter è tutta in divenire. Dimarco è intoccabile, mentre Gosens potrebbe essere sacrificato, visto il peso del suo ingaggio da 2.5 milioni di euro a stagione. Il tedesco ha pretendenti e i nerazzurri hanno già individuato in Carlos Augusto del Monza un possibile sostituto.

Lo riporta il Corriere dello Sport, che evidenzia come per il brasiliano, in scadenza di contratto nel 2024, ci sia bisogno di trovare una formula che possa soddisfare entrambi i club. L’Inter spera di riuscire a sbloccare la trattativa per il trasferimento con l’inserimento di Stefano Sensi, in prestito proprio ai brianzoli in questa stagione.

In ogni caso, molto dipenderà dal futuro di Gosens, che ha pretendenti in Bundesliga, ma per il quale i nerazzurri vogliono incassare una cifra in grado da coprire l’investimento da quasi 25 milioni di euro di un anno e mezzo fa.

L’opinione di Passione Inter

Riuscire a piazzare un giocatore ormai in esubero come Sensi per favorire il trasferimento di Carlos Augusto sarebbe un’ottima mossa per l’Inter. Al tempo stesso, però, molto dipenderà dal futuro di Gosens, che sembra sempre più lontano da Milano, nonostante il tedesco non abbia mai dato l’impressione di voler lasciare i nerazzurri.