L’attacco dell’Inter rischia di essere completamente rivoluzionato. I nerazzurri sono al lavoro per la riconferma di Lukaku, ma sembrano ormai rassegnati a salutare Edin Dzeko, a un passo dall’accordo con il Fenerbahce.

Non a caso, Ieri, l’agente del giocatore è stato avvistato all’aeroporto di Istanbul. Come riporta il Corriere dello Sport, a convincere il bosniaco sarebbe stato il biennale da 5 milioni di euro a stagione, contro una proposta dell’Inter che non supererebbe, invece, i 4 milioni di euro.

Sempre secondo il Corriere della Sera, il Fenerbahce sarebbe interessato anche al profilo di Joaquin Correa, nella lista dei partenti in casa nerazzurra. Il Tucu, però, avrebbe subito bloccato la trattativa, dichiarandosi non interessato al trasferimento in Turchia.

Il giocatore vorrebbe rimanere in Italia, anche come quarta punta all’Inter, dal momento che sarebbe in procinto di sposarsi con Chiara Casiraghi, figlia di Pierluigi.

L’opinione di Passione Inter

L’addio di Dzeko sembra ormai a un passo e a fare la differenza è stata l’offerta contrattuale del Fenerbahce, difficile da rifiutare a 37 anni. Diversa, invece, la condizione di Correa, con l’Inter ha tutta l’intenzione di cederlo, ma la volontà del giocatore rischia di rendere ancor più complicata un’operazione che sembra avere già pochi pretendenti.