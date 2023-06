Cambio di strategia in attacco per l’Inter, che sembra intenzionata abbandonare la pista che porta a Mateo Retegui, attaccante del Tigre e della Nazionale italiana. Nelle ultime settimane, infatti, sono emersi alcuni dubbi che avrebbero frenato i nerazzurri.

Lo racconta La Gazzetta dello Sport, che sottolinea come le due criticità principali sembrino essere legate al suo ruolo nell’Inter e alla poca compatibilità con Lautaro Martinez. Un dubbio che si fa più forte se lo si lega all’eventuale costo dell’operazione: tra i 15 e i 18 milioni di euro. Al momento attuale, allora, non sembrano esserci margini per la riapertura di una trattativa. Nemmeno in caso di addio, molto probabile, di Dzeko.

L’opinione di Passione Inter

L’Inter ha seguito Retegui molto a lungo, ma è chiaro come la risonanza mediatica degli ultimi mesi abbia complicato quella che per i nerazzurri doveva essere un’operazione sottotraccia alla Lautaro Martinez. Con i tanti dubbi legati al suo adattamento al calcio europeo, è comprensibile che i nerazzurri siano dubbiosi sull’investimento per l’italo-argentino.