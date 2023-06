Il direttore sportivo dell’Aarhus, Stig Inge Bjørnebye, ha commentato l’ormai ufficiosa cessione di Bisseck, che a breve diventerà un nuovo difensore dell’Inter. Queste le sue parole a TipsBladet:

“Il fatto che Bisseck debba essere venduto non è qualcosa che ci stupisce. Avevamo previsto da tempo che già quest’estate sarebbe stato venduto, è così bravo e c’è molto interesse per lui. È importante non pensare che possiamo facilmente sostituire Yann Bisseck, perché è quasi impossibile”.