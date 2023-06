Pep Guardiola è tornato a parlare della finale di Champions League, intervistato a durante la conferenza stampa del Legends Trophy di golf. L’allenatore del Manchester City non si è risparmiato una piccola provocazione nei confronti di Lukaku.

Queste le sue parole raccolte da calciomercato.com:

“Per un club che non aveva mai raggiunto un trofeo, il primo è sempre il più difficile. Sto facendo bene. Ormai è passata una settimana. Ora penso al futuro. Il Barcellona ha vinto il campionato e il club sa cosa deve fare. Xavi e Mateu Alemany sanno molto meglio di me cosa devono fare. Non lo so. Io sono campione d’Europa perché un giocatore ha fallito a tre metri dal portiere… a tre metri dal portiere”