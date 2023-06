Sta definitivamente esplodendo il caso Arabia Saudita. La Saudi Pro League ha deciso di rompere gli indugi e riversare miliardi di euro nel calcio, guardando soprattutto all’Europa dove far razzia di calciatori da portare nel campionato locale. Indirettamente rischia di risentirne l’Inter, che registra interessamenti per Brozovic, proposte per Lukaku che però vorrebbe rimanere a Milano, sembra che stia per perdere l’obiettivo Koulibaly attratto dai milioni arabi ma non solo.

Secondo il catalano Sport, molto vicino alle vicende di casa Barcellona, l’Inter è insieme all’Olympiacos ancora oggi sulle tracce del difensore Samuel Umtiti rilanciatosi nell’avventura in prestito al Lecce, ma nelle ultime ore sarebbe apparso un club dall’Arabia Saudita pronto a presentare un’offerta per rilevare il cartellino e l’intero pesante ingaggio del francese. Offerta che il Barça si augura di ricevere, perché spera di liberarsi in tempi brevi del giocatore che pesa troppo sulle casse blaugrana. Un’insidia non da poco per l’Inter che, invece, interverrebbe solo a condizioni molto agevoli.