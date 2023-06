L’operazione Koulibaly sembra complicarsi sempre di più. Il Chelsea, infatti, non pare intenzionato a venire incontro alle richieste dell’Inter, deciso a incassare il più possibile da un’eventuale cessione del difensore senegalese.

Come riferito da La Gazzetta dello Sport, oltre alla volontà dei Blues c’è anche quella del giocatore, disposto a valutare l’offerta dell’Al-Hilal, pronta a mettere sul piatto un’offerta triennale da 20 milioni di euro all’anno. Una cifra inarrivabile per l’Inter.

L’opinione di Passione Inter

Senza un aiuto del Chelsea e dello stesso Koulibaly la trattativa per il difensore rischia di naufragare senza che l’Inter possa fare molto altro. L’offerta araba è fuori mercato per le casse dei nerazzurri e il senegalese non ha la volontà di Lukaku, pronto a rinunciare ai soldi arabi per competere con la maglia dell’Inter.