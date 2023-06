L’Inter ha ben chiari i suoi obiettivi a centrocampo, ma potrebbero subentrare alcuni imprevisti. La Juventus, infatti, sembra intenzionata ad accelerare per l’acquisto di Milinkovic-Savic e Frattesi, complicando i piani dei nerazzurri.

Secondo Tuttosport, infatti, i bianconeri sperano di poter vincere la corsa al centrocampista del Sassuolo e, al tempo stesso, valutano l’acquisto del giocatore della Lazio, in attesa di capire quale sarà il futuro di Rabiot.

Una notizia quest’ultima, che trova conferma anche sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, secondo la quale, però, il serbo sarebbe divenuto un obiettivo proprio perché sfumata l’opzione Frattesi, per il quale l’Inter avrebbe effettuato un’accelerazione importante.

L’opinione di Passione Inter

Le due operazioni a centrocampo rimangono abbastanza legate fra loro. Al momento attuale, infatti, è praticamente impossibile pensare che l’Inter possa acquistare entrambi i giocatori. Uno scenario, peraltro, abbastanza complicato anche per la Juventus, fuori dalla prossima Champions League. Su Frattesi l’Inter si è mossa da tempo e ora serve l’ultimo passo per finalizzare l’operazione. Tuttavia, la necessità di fare cassa prima di acquistare rischia di rimettere in corsa i bianconeri.