L’Inter sta valutando diversi profili per il suo centrocampo e sembra aver in programma un grosso investimento. Al tempo stesso, però, non vanno sottovalutati eventuali investimenti a basso costo, come Roberto Pereyra.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, l’Udinese avrebbe fatto una buona offerta all’argentino per rinnovare il contratto, in scadenza a fine mese. La proposta, tuttavia, non sembra convincere del tutto il centrocampista, che vorrebbe giocare anche le coppe europee prima di chiudere la carriera.

L’Inter, allora, starebbe pensando a Pereyra, con l’agente Pastorello che ha confermato di aver discusso del Tucu con i nerazzurri. Sul giocatore dell’Udinese, inoltre, sembra esserci anche il Milan.

L’opinione di Passione Inter

Pereyra, chiaramente, non può essere considerato un rinforzo per la rosa titolare. Al contrario, però, può essere molto utile per puntellare la rosa. Si tratta, infatti, di un profilo di grande esperienza, che ha già giocato le coppe europee con la Juventus e che, soprattutto a costo zero, può rappresentare una buona alternativa, vista anche la sua duttilità tattica.