Ts – Gosens è la chiave per Frattesi: c’è anche il sostituto

Il futuro di Robin Gosens sembra essere sempre più in bilico. L’esterno tedesco, infatti, potrebbe essere sacrificato dall’Inter in tempi brevi, con l’Union Berlino e il Wolfsburg che hanno manifestato interesse nei suoi confronti.

Come riporta Tuttosport, l’addio di Gosens potrebbe sbloccare la trattativa per Frattesi, dal momento che l’Inter ha bisogno di cedere prima di effettuare operazioni in entrata. Il giocatore viene valutato 20 milioni di euro e i nerazzurri vorrebbero cederlo a titolo definitivo.

L’Inter, d’altra parte, avrebbe già individuato il sostituto sulla fascia sinistra: si tratta di Carlos Augusto, per il quale il Monza potrebbe anche accettare delle contropartite tecniche come Sensi e Carboni.

L’opinione di Passione Inter

Gosens è sempre stato un professionista encomiabile, ma è chiaro come dal punto di vista tecnico non sia sbocciato l’amore con Inzaghi e, a conti fatti, il suo impiego all’Inter è rimasto sempre abbastanza marginale. Ecco perché i nerazzurri stanno valutando seriamente la sua cessione, vista anche la possibilità di incassare una buona cifra dal suo addio.