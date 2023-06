Asllani allontana le voci di mercato: “Prestito? Nessuna possibilità”

Kristjan Asllani ha parlato al canale ufficiale della Federazione albanese, dopo la partita vinta 2-0 contro la Moldavia. Il centrocampista dell’Inter si è soffermato anche sul suo futuro in nerazzurro. Queste le sue parole, abbastanza chiare:

“Andare in prestito? No, perché sono cresciuto molto imparando da Brozovic e Calhanoglu e non c’è alcuna possibilità che lasci l’Inter”.

Asllani, dunque, è convinto di far parte della rosa dell’Inter anche per la prossima stagione, nella quale, evidentemente, spera di trovare più spazio.