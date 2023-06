Il viaggio a Londra di Ausilio è stato abbastanza interlocutorio. Inter e Chelsea dovranno rincontrarsi altre volte per capire meglio la fattibilità di eventuali affari. Una situazione di stallo che non piace a Romelu Lukaku, desideroso di ritornare nerazzurro quanto prima.

Lo ha riferito La Gazzetta dello Sport, ribadendo come il belga sarebbe rimasto un po’ deluso dall’incontro degli scorsi giorni. Lukaku vorrebbe una soluzione rapida. Per questo motivo, nei prossimi giorni, terminati gli impegni con il Belgio, incontrerà personalmente il Chelsea per ribadire con fermezza la sua volontà di tornare all’Inter, senza alcuna possibilità di apertura ad altre opzioni.

I Blues, dal canto loro, vorrebbero monetizzare il più possibile, considerando anche il peso di 69 milioni di euro a bilancio del belga. Tuttavia, Big Rom non ha intenzione di valutare altre alternative, come ad esempio l’offerta dal mondo arabo, rispedita al mittente senza indugi.

L’opinione di Passione Inter

L’atteggiamento di Lukaku potrebbe essere un grande alleato per aiutare a intavolare il suo ritorno. Inter e Chelsea non hanno scadenze urgenti, ma il belga vuole un’operazione rapida, per poter focalizzarsi da subito sul suo futuro nerazzurro. Difficile dire se i Blues cederanno, ma è chiaro che l’insistenza di Big Rom potrebbe rivelarsi un fattore decisivo per la buona riuscita della trattativa.