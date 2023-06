Denzel Dumfries è stato individuato da diversi mesi come uno dei sacrificabili in casa Inter per fare cassa. L’esterno olandese, allora, ha parlato proprio del suo futuro e della sua esperienza in nerazzurro, in un’intervista concessa a Sky Sport.

Queste le sue parole:

“Sono molto orgoglioso, ogni giorno, di giocare per l’Inter, questi due anni sono stati fantastici. Sono orgoglioso ogni giorno quando guido verso Appiano. Oggi però il calcio è molto dinamico: i giocatori vanno e vengono. Io non ho motivi per andare via, amo l’Inter, ma come ho detto prima, bisogna vedere cosa accadrà. Sono molto felice di giocare per l’Inter”.