Dopo le voci inglesi sul Newcastle, anche dall’Italia arrivano nuove indiscrezioni secondo le quali Nicolò Barella sarebbe nel mirino dei ricchi club della Premier League. Si è parlato in particolar modo del Chelsea, che vorrebbe inserire il centrocampista nell’affare che l’Inter sta cercando di imbastire per avere Lukaku e Koulibaly, ma anche del Liverpool. I tifosi interisti si sono subito infiammati e in particolare la Curva Nord nerazzurra, tramite il proprio profilo Instagram ufficiale, ha lanciato un messaggio molto chiaro: “Interista nato, presente e futuro. INTOCCABILE Nicolò Barella”. Non c’è bisogno di interpretazioni.