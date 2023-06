Bomba improvvisa dall’Inghilterra, dove in queste ore è arrivato il Ds dell’Inter Piero Ausilio per una serie di incontri di mercato. Secondo quanto riferisce il The Telegraph il Newcastle ha messo Nicolò Barella in cima alla lista della spesa dopo la qualificazione alla prossima Champions League e sta spingendo in maniera molto forte per arrivare ad un accordo con il club interista. Sul piatto, si legge, 50 milioni di sterline, ovvero circa 58 milioni di euro, per il cartellino, mentre per il giocatore un ingaggio che lo porterebbe a diventare il calciatore più pagato della rosa.

L’opinione di Passione Inter

Al momento, al di là delle consuete manifestazioni d’interesse, non ci risulta alcun affondo concreto su Nicolò Barella che invece viene considerato uno degli intoccabili dell’Inter e ha una valutazione ben superiore ai 60 milioni di euro.