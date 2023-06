C’è spazio anche per il mercato dell’Inter nell’intervista realizzata a Fabrizio Biasin da DAZN nel format Croquetas. Tra i temi che più scaldano i tifosi sicuramente c’è la voce sul possibile ritorno di Achraf Hakimi.

“Calma – ha detto subito Biasin –. Il fatto che Hakimi non si trovi così bene a Parigi mi sembra abbastanza esplicito, più o meno ce lo ha anche detto. Adesso senza esagerare, però probabilmente lì a Parigi non ha trovato la sua dimensione però ha trovato il suo contratto e liberarsi di un contratto così importante, così ricco, non è assolutamente semplice. Io credo che se lui fosse libero da ogni impegno tornerebbe ben volentieri a Milano, credo anche che poi la realtà ti porti di fronte a quelle che sono state le tue scelte. Per un Lukaku che riesce a fare un qualcosa di miracoloso, cioè liberarsi del suo contratto per tornare a Milano diventa difficile che si possa fare sempre. Poi, possono succedere un miliardo di cose, direi che l’intenzione c’è, la possibilità è ridotta“.