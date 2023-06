In attesa di capire cosa accadrà con André Onana l’Inter sta per piazzare un colpo per la porta del prossimo futuro ed è vicina all’accordo per ingaggiare Theo Sander dall’Aalborg che chiede circa 2,5 milioni di euro per il cartellino. Fonti interrogate da Passione Inter confermano lo stato avanzato della trattativa per il portiere classe 2005 con il club che è appena retrocesso nella seconda divisione danese.

Abbiamo raccolto informazioni sul calciatore parlando con professionisti che lo hanno visionato da vicino e abbiamo attenuto report molto interessanti su un giovane talento che sta bruciando le tappe, convocato già l’anno scorso nella coda finale della stagione e poi quest’anno arrivando ad alternarsi tra i pali fino a raggiungere 14 presenze tra i grandi con 4 partite chiuse senza subire gol.

L’Aalborg lo controlla fin da quando ha 10 anni e ne ha seguito tutta l’evoluzione con la propria buona scuola per i portieri in cui è stato segnalato come il talento più grande. Fisicamente piuttosto precoce, secondo i dati Transfermarkt oggi è alto 192 centimetri e ce lo descrivono molto forte sia nelle gambe che nella parte superiore del corpo. Ha una lunga rimessa, ma fin da subito è stato allenato nella gestione del pallone per costruire dal basso e si è dimostrato bravo nel partecipare alla manovra. L’esuberanza e la voglia di fare dei giovani lo hanno portato a commettere un paio di errori, ma c’è fiducia sul fatto che soprattutto nel contesto italiano si possa lavorare molto anche sulla tecnica per contribuire alla costruzione di un portiere che ha tutte le caratteristiche ricercate nei moderni estremi difensori.

D’altronde ce lo descrivono anche come un ragazzo molto intelligente, cresciuto in una famiglia di dottori che lo supportano nella crescita. Se si limeranno gli ultimi dettagli e si raggiungerà l’accordo definitivo, Sander dovrebbe arrivare all’Inter partendo dalla formazione Primavera. O almeno questa sembra essere oggi il piano.