Se avete visto almeno una partita dell’Inter con Marcelo Brozovic in campo, di sicuro avrete notato che al centrocampista croato durante la partita capita (anche spesso) di… gesticolare in maniera piuttosto vistosa, di ‘sbracciare’ come si dice. Per molti tifosi è un atteggiamento non positivo verso i compagni, su DAZN però l’ex compagno di squadra Borja Valero ha svelato un curioso retroscena. GUARDA IL VIDEO

Svelato il grande mistero di Brozovic 😂 pic.twitter.com/7OCPzElUsP — Alessandro (@90ordnasselA) June 14, 2023