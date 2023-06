Nei giorni scorsi il presidente dell’Inter Steven Zhang ha annunciato l’intenzione di rifinanziare il prestito di Oaktree facendo capire che, almeno nel brevissimo periodo, non si prevede un cambio di proprietà. Dall’altro lato il miliardario finlandese Thomas Zilliacus continua a seminare indizi riguardo ad un suo interesse nei confronti della stessa Inter e del calcio italiano. Ancora una volta lo fa attraverso Twitter, dove nelle scorse ore ha pubblicato un articolo in cui si parla del fatto che il suo fondo d’investimento sta cercando investitori per ottenere altri 400 milioni di dollari e scrive: “Stiamo raccogliendo altri 400 milioni di dollari per investimenti nei club di Serie A. Riportiamo il calcio italiano in cima al mondo, con le nazionali vincitrici della Coppa del Mondo e le squadre di club vincitrici regolari della Champions League”. Tanto rumore, per ora, poca concretezza almeno sull’Inter.