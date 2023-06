Steven Zhang ha parlato anche del futuro dell’Inter, nel corso della lunga intervista concessa a La Gazzetta dello Sport, nel corso della quale ha toccato molti argomenti diversi e raccontato alcuni aneddoti.

Queste le sue parole:

OAKTREE – “È un fondo importante gestito da persone molto professionali. Abbiamo intenzione di rinegoziare il prestito. Troveremo una soluzione insieme per il rifinanziamento. Appello ai tifosi? Finché ci sarò io, ci sarà un’Inter stabile e competitiva”.

VOCI SULLA VENDITA – “Se mi danno fastidio? No, siamo un grande club, so che per molti vedere il proprio nome accostato all’Inter regala visibilità. Sono come i rumors di mercato, basta ignorarli”.

RICAVI – “Difficoltà nei ricavi? È un argomento strettamente legato ai diritti tv, nazionali e internazionali. Più audience e visibilità hai, più sponsor attiri. Nel post Covid purtroppo tante aziende sono diventate più prudenti e sono attente al budget”.

MAIN SPONSOR – “Abbiamo tre o quattro candidature importanti. Non so ancora dire quale sarà scelta. Vogliamo un brand adatto all’Inter e stabile”.

NUOVO STADIO – “È lo stesso problema dei diritti tv. C’è difficoltà ad accettare cose nuove e a cambiare passo. Inter e Milan sono due club in competizione ma con il medesimo obiettivo di crescita. Uno stadio in comune lo garantirebbe più di due impianti. L’idea dell’Inter è sempre stata questa. Il Milan invece ha cambiato 4 proprietà e altrettante idee. Restare a San Siro? No, la nostra priorità è un nuovo stadio, con o senza il Milan”.