INDISCREZIONE PI – Lukaku chiama Chalobah: l’Inter ci pensa

Romelu Lukaku si sente più che mai un giocatore dell’Inter, sebbene il suo futuro sia tutto da decidere. Il belga, però, non ha dubbi e, anzi, ha chiamato consigliato il trasferimento in nerazzurro anche a un suo ex compagno: Trevoh Chalobah.

Secondo quanto raccolto dalla redazione di Passione Inter, infatti, il difensore del Chelsea sarebbe in contatto costante con Big Rom, che gli avrebbe consigliato di trasferirsi all’Inter. Non solo, l’attaccante avrebbe, al tempo stesso, suggerito ai nerazzurri l’acquisto del difensore classe 1999.

Chalobah è effettivamente un obiettivo dell’Inter, che, quando si incontrerà con il club londinese, metterà sul tavolo anche il suo interesse per il centrale inglese. Ovviamente non sarà l’unico argomento caldo su questo fronte. Infatti, nerazzurri e Blues dovranno discutere anche del futuro di Lukaku e Onana.

Al momento attuale, è difficile dire se e come la trattativa di Chalobah possa avere un qualche riscontro anche sulle altre possibili operazion tra i due club. Di sicuro, Inter e Chelsea dovranno incontrarsi nelle prossime settimane e il difensore è uno dei tasselli di un puzzle il cui esito finale è difficile da prevedere.